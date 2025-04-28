Слаженные действия: первые кадры работы армейского спецназа КНДР в Курской области

Появились первые кадры работы армейского спецназа КНДР в Курской области
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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На днях регион был полностью освобожден от украинских боевиков.
Министерство обороны России показало первые кадры боевой подготовки армейского спецназа Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). На видео отмечается слаженная работа российских бойцов с подразделениями ВС КНДР, благодаря чему удалось освободить Курскую область.
Президент России Владимир Путин горячо поблагодарил корейских друзей нашего государства. Он подчеркнул, что спецназ показал высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности, защищал Россию «как собственную страну».
Также лидер страны отметил, что бойцы КНДР с честью исполнили свой долг, и граждане РФ никогда не забудут этого подвига. Мы обязательно будем чтить корейских героев, которые отдали жизнь за свободу приграничного российского региона.
На днях Курская область была полностью освобождена от украинских боевиков. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российских военных с освобождением территорий региона и крахом «авантюрного вторжения» ВСУ на территорию России. Подробнее о решении об отправке армейского спецназа КНДР в РФ ранее рассказывал 5-tv.ru.
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