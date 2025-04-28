«Герои»: Матвиенко поблагодарила бойцов СВО за освобождение Курской области

Председатель Совета Федерации РФ выступила в Санкт-Петербурге во время заседания Совета законодателей России при Федеральном Собрании.

С благодарностей за освобождение Курской области в адрес бойцов специальной военной операции (СВО) сегодня началось заседание Совета законодателей России при Федеральном собрании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что у всей страны сейчас приподнятое настроение, потому что территории курского приграничья освобождены от нацистских формирований.

«Наши герои, наши участники СВО, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручения Верховного Главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли. Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи за честно исполненный ими долг», — сказала Валентина Матвиенко.

На Совете законодателей в Петербурге говорили и о противодействии нацизму и сохранении исторического наследия о Великой Победе. Перед началом заседания делегации Государственной думы и Совета Федерации почтили память воинов-освободителей и жителей блокадного Ленинграда. К подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы.