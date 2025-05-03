В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Глава региона призвал сохранять спокойствие.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В Северной Осетии объявлена тревога из-за вероятности атаки беспилотников ВСУ. . Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«Работает Оперативный штаб. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации», — говорится в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Несколько часов назад, писал 5-tv.ru, ВСУ атаковали город Новороссийск морскими и воздушными дронами. Упавшие обломки БПЛА сали причиной нескольких пожаров. Пострадавших нет.
Также, по данным оперштаба, в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Жителей Краснодарского края призвали не публиковать кадры вражеской атаки и напомнили, что стоит доверять только официальной информации.
Кроме того, российские силы ПВО сбили дроны в нескольких районах Ростовской области.
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