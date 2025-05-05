За первые дни мая в Забайкалье возникло 12 новых лесных пожаров
За первые дни мая в Забайкалье возникло 12 новых лесных пожаров
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Практически все они произошли по вине человека.
Неутешительные итоги майских выходных в Забайкалье. География природных пожаров в регионе расширяется. Уже выгорело больше 300 тысяч гектаров леса. Только за первые дни мая зафиксировали 12 новых очагов. И практически все они возникли по вине человека из-за непотушенных костров и палов сухой травы.
На месяц раньше привычных сроков загорелась арктическая зона Якутии. Причина — все тот же человеческий фактор.
Пожароопасный сезон в лесах Якутии объявлен с 1 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный природный пожар зафиксировали в Белоруссии на границе с Украиной. Не исключено, что это был умышленный поджог.
- 29 апр
- Дошло до дела: следователи заинтересовались лесными пожарами в Забайкалье
- 24 апр
- Режим ЧС: в регионах Сибири продолжается борьба с природными пожарами
- 24 апр
- В Забайкальском крае природные пожары охватили 226 тысяч гектаров
- 8 апр
- В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами
- 7 апр
- Обстановка сложная: Дагестан накрыли лесные пожары
- 17 июл
- Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
- 9 июл
- Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров
- 3 июл
- ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами
- 5 июн
- На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
- 2 мая
- В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
Читайте также
80%
Нашли ошибку?