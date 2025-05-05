За первые дни мая в Забайкалье возникло 12 новых лесных пожаров

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За первые дни мая в Забайкалье возникло 12 новых лесных пожаров

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Тема:
Пожары в Забайкалье

Практически все они произошли по вине человека.

Неутешительные итоги майских выходных в Забайкалье. География природных пожаров в регионе расширяется. Уже выгорело больше 300 тысяч гектаров леса. Только за первые дни мая зафиксировали 12 новых очагов. И практически все они возникли по вине человека из-за непотушенных костров и палов сухой травы.

На месяц раньше привычных сроков загорелась арктическая зона Якутии. Причина — все тот же человеческий фактор.

Пожароопасный сезон в лесах Якутии объявлен с 1 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный природный пожар зафиксировали в Белоруссии на границе с Украиной. Не исключено, что это был умышленный поджог.

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