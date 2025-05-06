«Золотую Звезду» города-героя Ленинграда перенесли на временную экспозицию

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Впервые за 60 лет медаль покинула здание Мариинского дворца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

«Золотая Звезда» города-героя Ленинграда впервые за 60 лет покинула стены Законодательного собрания. С 1965 года здание Мариинского дворца служило хранилищем для почетной медали.

И вот теперь ее торжественно перенесли в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда на временную экспозицию.

Торжественная церемония прошла в присутствии ветеранских организаций. Планируется, что теперь это станет ежегодной традицией. Награду на период майских праздников будут размещать в выставочном зале, чтобы ее увидели как можно больше посетителей.

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