«Золотую Звезду» города-героя Ленинграда перенесли на временную экспозицию
Впервые за 60 лет медаль покинула здание Мариинского дворца.
Фото, видео: 5-tv.ru
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«Золотая Звезда» города-героя Ленинграда впервые за 60 лет покинула стены Законодательного собрания. С 1965 года здание Мариинского дворца служило хранилищем для почетной медали.
И вот теперь ее торжественно перенесли в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда на временную экспозицию.
Торжественная церемония прошла в присутствии ветеранских организаций. Планируется, что теперь это станет ежегодной традицией. Награду на период майских праздников будут размещать в выставочном зале, чтобы ее увидели как можно больше посетителей.
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