Снова похолодание: какую погоду прогнозируют в Москве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Особые понижения температуры ожидаются в ночное время.

Снова похолодание: какую погоду прогнозируют в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Погода

Во вторник, 6 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В столице в дневное время ожидается температура воздуха в диапазоне от плюс 11 до 13 градусов. А ночью температура опустится до плюс трех градусов.

В Московской области днем температура воздуха будет колебаться от плюс восьми до 13 градусов, а ночью возможно понижение до нуля. Прогнозируется ветер с юго-запада и запада, скорость которого составит от пяти до 14 метров в секунду. Давление воздуха будет колебаться в пределах 746–747 мм ртутного столба.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области 5 мая сообщили о возможном похолодании в регионе. В ночь с 6 на 7 мая и утром 7 мая температура воздуха может опуститься до мину пяти градусов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и сохранять безопасную дистанцию. Пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Москвы и Петербурга предупредили о волне аллергенной пыльцы.

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