Дрон боевиков ВСУ упал на многоэтажку на юге Москвы
Предварительно, никто из жителей не пострадал.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Начинаем с массированной атаки украинских дронов. Этой ночью в столичном регионе сбили 19 беспилотников. Все они летели с разных направлений. Один из них упал на многоэтажку на юге Москвы. Среди первых туда прибыл корреспондент «Известий» Владислав Харченко.
Можно видеть, что на месте работают экстренные службы: пожарные расчеты, полиция, Росгвардия, вот даже приехала на всякий случай вышка, если вдруг придется эвакуировать людей.
Стекла выбиты полностью, практически полностью. Одно, второе, третье окно. И местные жители сейчас собственными силами пытаются ликвидировать последствия.
Предварительно, никто из жителей не пострадал. Ударная волна повредила стены, мебель и бытовую технику. В квартирах нашли поражающие элементы, которыми ВСУ начинили свои ударные дроны.
«Ну, так прошелся, посмотрел, вижу, окно разбито. Вот уже успел заклеить. Потом походил по квартире, вот, осколочки пособирал. Думаю, осколки от боеприпасов», — рассказал пострадавший житель Москвы Ярослав Богданов.
На фоне атаки ВСУ в столичных аэропортах вводили временные ограничения. О сбитых беспилотниках также сообщают в Пензенской и Воронежской областях.
- 6 мая
- Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19 летевших на столицу БПЛА
- 4 апр
- Силы ПВО уничтожили летевший на Москву украинский беспилотник
- 14 мар
- СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
- 14 мар
- Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Подмосковье
- 14 мар
- Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 12 мар
- Юрист назвал порядок получения компенсации при повреждении имущества в результате атаки БПЛА
- 12 мар
- Песков указал на неспособность ОБСЕ выполнять прежние функции
- 12 мар
- Экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье
- 11 мар
- ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область
- 11 мар
- Трое мирных жителей стали жертвами атаки дронов ВСУ на Подмосковье: что известно к этому часу
Читайте также
80%
Нашли ошибку?