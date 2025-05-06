Дрон боевиков ВСУ упал на многоэтажку на юге Москвы

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Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Начинаем с массированной атаки украинских дронов. Этой ночью в столичном регионе сбили 19 беспилотников. Все они летели с разных направлений. Один из них упал на многоэтажку на юге Москвы. Среди первых туда прибыл корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Можно видеть, что на месте работают экстренные службы: пожарные расчеты, полиция, Росгвардия, вот даже приехала на всякий случай вышка, если вдруг придется эвакуировать людей.

Стекла выбиты полностью, практически полностью. Одно, второе, третье окно. И местные жители сейчас собственными силами пытаются ликвидировать последствия.

Предварительно, никто из жителей не пострадал. Ударная волна повредила стены, мебель и бытовую технику. В квартирах нашли поражающие элементы, которыми ВСУ начинили свои ударные дроны.

«Ну, так прошелся, посмотрел, вижу, окно разбито. Вот уже успел заклеить. Потом походил по квартире, вот, осколочки пособирал. Думаю, осколки от боеприпасов», — рассказал пострадавший житель Москвы Ярослав Богданов.

На фоне атаки ВСУ в столичных аэропортах вводили временные ограничения. О сбитых беспилотниках также сообщают в Пензенской и Воронежской областях.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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