Не соответствует месяцу: москвичам рассказали о погоде на 9 мая

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Метеоролог Вильфанд: в Москве 9 мая температура будет сильно ниже нормы

Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Погода

Видимо, убирать теплые вещи в шкаф еще рано.

Температура в Москве 9 мая будет на шесть градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с изданием Lenta.ru.

Накануне Дня Победы, 8 мая, ожидается похолодание, но днем столбили термометров поднимутся до показателей +12 градусов. По словам синоптика, не слишком высокая температура будет и 9 мая — примерно на шесть градусов ниже нормы. Вильфанд отметил, что такая погода больше характерна для апреля, но не для конца первой декады мая.

«Облачно с прояснениями, небольшой дождь ночью и днем, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Ночью от ноля до пяти градусов, днем от восьми до 13 градусов», — сказал Вильфанд.

Ожидать улучшения 10 и 11 мая не стоит. В эти будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой дождь. Ночью температура будет составлять нуля до плюс пяти, а днем от десяти до 15. Это ниже нормы на четыре-пять градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жителей Москвы и Санкт-Петербурга предупредили об обильном количестве пыльцы.

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