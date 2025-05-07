Президент Монголии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
В рамках визита запланирована его встреча с Владимиром Путиным, а также присутствие на параде на Красной площади.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москву на празднование 80-летия Победы прилетел президент Монголии. В рамках этого визита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Также известно, что Хурэлсух будет на торжественной церемонии празднования Дня Победы вместе с другими главами государств на Красной площади. В параде примут участие в том числе и военнослужащие Вооруженных сил Монголии.
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