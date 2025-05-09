«Ваше дело мы доведем до конца!» — ветеранов поздравили с самой высокой точки в Курской области

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В Курской области водрузили Знамя Победы на сотовой вышке

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область День Победы 9 Мая

Наши бойцы встречают День Победы, находясь на защите Родины.

Встречают 9 Мая и наши подразделения в зоне спецоперации и в приграничных районах. В Курской области Знамя Победы сейчас развевается на самой высокой точке региона.

На сотовой вышке российский боец также закрепил флаг не только России, но и КНДР — в благодарность за помощь в освобождении приграничья. Оттуда же, с самой вершины, он передал поздравления с Днем Победы.

«Уважаемые ветераны, спасибо вам большое! Низкий поклон за ту Победу, что вы нам подарили. За это мирное небо, под которым мы живем. Я заверяю вас и даю вам слово, что ваше дело мы доведем до конца. С праздником!» — сказал российский боец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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