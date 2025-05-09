Не могли сдержать эмоций: как прошел парад в честь 80-летия Победы на Красной площади

В Москве торжества прошли у стен Кремля в честь 80-летия Великой Победы. По брусчатке главной площади страны прошли более 11 тысяч человек — это военнослужащие Минобороны, участники СВО, представители силовых ведомств и подразделения армий дружественных государств. А в составе механизированной колонны впервые были представлены различные типы беспилотников, которые уже хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции. Самые яркие кадры у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

На Красной площади редко бывает так тихо. Слышно, как поют птицы.

В 1945-м Парад состоялся только 24 июня, а 9 мая в столице был народный праздник. Левитан объявил о капитуляции фашистской Германии ночью — в 2 часа 10 минут. Толпы на улицах. Объятия, слезы — сутки напролет. Прошло 80 лет. Ровно в десять утра с последним ударом курантов на Спасской башне знаменная группа начинает движение. 384 шага.

Министр обороны начинает объезд парадных расчетов. В строю на Красной площади — 11,5 тысяч военнослужащих.

Андрей Белоусов докладывает Верховному Главнокомандующему о готовности войск. Торжественная речь Владимира Путина в честь тех, кто 80 лет назад победил фашизм. Благодаря победителям мы живем сейчас.

«Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны. Склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания», — сказал глава государства.

Победу приближали, как могли. Все народы СССР вместе, бок о бок. На центральной трибуне иностранные лидеры из дружественных государств, где хорошо помнят, кто сломал хребет фашизму.

«Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям. Слава народу-победителю. С праздником, с Днем Великой Победы! Ура!» — сказал Владимир Путин.

Красная площадь приходит в движение. Сразу после знаменной группы идут исторические расчеты в форме тех лет. Со штандартами десять фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. Пехотинцы с винтовками Мосина. Моряки, летчики. Разведчики. Кавалеристов на параде встретишь нечасто.

На брусчатку в этот день вышли 13 расчетов дружественных армий. Все они тренировались много недель вместе с нашими военными.

Несмотря на колоссальное давление Запада, иностранные лидеры не только сами приехали в Москву. На Красной площади — расчеты зарубежных армий.

Трибуны встают, когда диктор объявляет: идут участники специальной военной операции. Пешие расчеты еще не покинули Красную площадь, но уже слышен рев моторов грозных боевых машин. Во главе колонны техники из года в год танки Победы — Т-34. За ними уже современные образцы. В том числе те, которые показали себя на полях сражений СВО: бронеавтомобили, танки Т-72, Т-80, Т-90 «Прорыв».

Когда на площадь въезжает ракетный комплекс «Ярс» — земля в прямом смысле дрожит под ногами. Это ключевой элемент нашей ядерной триады.

В этот раз погода не подвела. Пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» в небе над Москвой провели огранку знаменитого кубинского бриллианта, когда легкие и тяжелые истребители выстраиваются в ромб. Повторить такое неспособен никто в мире. А штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.

После парада Владимир Путин спустился с трибуны и подошел к командирам парадных расчетов. В том числе и к командирам иностранных расчетов.

Тысячи гостей на трибунах не могли сдержать эмоций. Самые почетные места были, конечно же, для победителей фашизма. Ветераны знают наверняка, что за стержень у нашего народа, который помогает побеждать — тогда и сейчас.

«Стойкость русского человека и на фронте, и в тылу. Уверенность, твердость духа, ну и воспитание», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Леонид Старостин.

За парадом уже не в первый раз наблюдала Вера Дмитриевна Гуревич — учительница Верховного Главнокомандующего.

«Слышу от окружающих, подчас даже руководителей государств: „Какой у вас великолепный руководитель. Вот бы нам такого“. Но он нам самим нужен, мы его не отдадим никому», — сказала школьная учительница Владимира Путина — Вера Гуревич.

Россия никому не позволит переписать историю нашей общей Победы.

«Вот этот заряд тогдашних фронтовиков, а сегодняшних ветеранов, наше поколение, конечно, должно пронести уже через свою жизнь. Совершить свои победы», — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.