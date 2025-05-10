Путин встретился с президентом Узбекистана в Кремле

Шавкат Мирзиёев посетил торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля, опубликованного 9 мая.
«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что разговор лидеров стран стал итогом программы двусторонних переговоров между ними.
Ранее, 9 мая, стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Также в День Победы Владимир Путин провел ряд встреч с зарубежными политиками. Собеседниками российского лидера стали президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии намерен способствовать мирному решению конфликта на Украине.
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