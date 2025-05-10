Белоусов обсудил направления военного сотрудничества с главой МО Мали

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Садио Камара выразил уверенность в том, что специальная военная операция в скором времени завершится победой России.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с присвоением воинского звания корпусной генерал. Это достойное признание вашего профессионализма и вклада в укрепление национальной государственности», — сказал Андрей Белоусов.

Белоусов отметил, что у наших стран есть много актуальных вопросов сотрудничества, которые можно обсудить.

Министр обороны Мали, в свою очередь, поздравил Белоусовым с успешным празднованием Дня Победы от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты.

Камара добавил, что власти и народ этого региона Африки полностью солидарны с Россией в вопросе борьбы с нацизмом. Также он выразил уверенность в том, что специальная военная операция в скором времени завершится победой России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и Узбекистан подписали план стратегического партнерства в военной сфере. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров в Москве, в которых участвовали министры обороны двух стран.

Тема:
Спецоперация
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

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