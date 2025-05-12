Запасаемся зонтиками: какой будет погода в Москве 12 мая

В Подмосковье ночью температура может упасть до -1.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
В Москве 12 мая ожидаются небольшой дождь, по области — местами умеренный. В столице будет облачно, следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от плюс 9 до плюс 11 градусов. Ночью похолодает до плюс 1.
В Московской области днем прогнозируется от плюс 8 до плюс 13 градусов, а ночью — до минус 1.
Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменения климата сделают лето в Москве и Подмосковье более экстремальным. Будут чаще случаться сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По его словам, смерчи и торнадо случались в Подмосковье и раньше, но теперь, из-за изменения климатических условий, вероятность их появления возрастает. Исследования Института физики атмосферы РАН подтверждают рост таких природных явлений по всей стране.
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