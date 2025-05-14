Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»

В столице завершился фестиваль «Московская весна Победы». На его площадках с 1 до 11 мая работали «Домики добра» проекта «Москва помогает». Горожане приносили подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов России и животных из приютов на приграничных территориях.

«Подарки принимали в „Домиках добра“ на 28 фестивальных площадках. Волонтеры помогали горожанам упаковывать товары, подписывать открытки с добрыми пожеланиями и поздравлениями к 9 Мая. Всего передали свыше восьми тысяч подарков. Москвичи особенно старались порадовать и удивить детей, проживающих на новых территориях: приносили необычные игрушки, книги, развивающие конструкторы и кондитерские изделия», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Для участников СВО москвичи приносили мужские наборы по уходу, носки, стельки, предметы личной гигиены и сладости к чаю. Для бойцов собрали свыше 3,3 тысячи различных подарков.

Детям, проживающим на новых территориях, передали яркие игрушки, конструкторы, книги, школьные принадлежности и кондитерские изделия. В «Домики добра» москвичи принесли более 3,7 тысячи предметов.

Животным из приютов на приграничных территориях подарили корм, средства для уборки медицинских и ветеринарных помещений, пеленки и игрушки. На фестивалях «Московская весна Победы» горожане передали более тысячи зоотоваров.

Все товары приносили новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности кондитерских изделий составлял не менее трех месяцев. Ближайший пункт приема горожане выбирали на сайте проекта «Москва помогает». Все собранные подарки доставят адресатам.