Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Участникам спецоперации гости фестивалей передали мужские наборы по уходу и одежду, детям, проживающим на новых территориях, — игрушки и школьные принадлежности.

Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Тема:
Спецоперация

В столице завершился фестиваль «Московская весна Победы». На его площадках с 1 до 11 мая работали «Домики добра» проекта «Москва помогает». Горожане приносили подарки для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов России и животных из приютов на приграничных территориях.

«Подарки принимали в „Домиках добра“ на 28 фестивальных площадках. Волонтеры помогали горожанам упаковывать товары, подписывать открытки с добрыми пожеланиями и поздравлениями к 9 Мая. Всего передали свыше восьми тысяч подарков. Москвичи особенно старались порадовать и удивить детей, проживающих на новых территориях: приносили необычные игрушки, книги, развивающие конструкторы и кондитерские изделия», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Для участников СВО москвичи приносили мужские наборы по уходу, носки, стельки, предметы личной гигиены и сладости к чаю. Для бойцов собрали свыше 3,3 тысячи различных подарков.

Детям, проживающим на новых территориях, передали яркие игрушки, конструкторы, книги, школьные принадлежности и кондитерские изделия. В «Домики добра» москвичи принесли более 3,7 тысячи предметов.

Животным из приютов на приграничных территориях подарили корм, средства для уборки медицинских и ветеринарных помещений, пеленки и игрушки. На фестивалях «Московская весна Победы» горожане передали более тысячи зоотоваров.

Все товары приносили новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности кондитерских изделий составлял не менее трех месяцев. Ближайший пункт приема горожане выбирали на сайте проекта «Москва помогает». Все собранные подарки доставят адресатам.

Тема:
Спецоперация
13 мая
Штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО
12 мая
Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
12 мая
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 мая
Президент Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
12 мая
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
12 мая
Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
10 мая
Белоусов обсудил направления военного сотрудничества с главой МО Мали
9 мая
Встретили овациями: расчет участников СВО прошел по Красной площади на Параде Победы
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.55
-0.34 89.70
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Россия и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025 году
2:59
«У нас нет легальных рамок»: Макрон о конфискации российских активов
2:40
Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»
2:21
Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране
2:07
Пересаживаемся на Lаdа: в Госдуме приняли закон о локализации такси
1:45
Без экзотики: россиянам запретили держать дома опасных животных

Сейчас читают

Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу