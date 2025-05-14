«Оранжевый» уровень опасности ожидается в Москве и Подмосковье

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Заморозки ожидаются с полуночи до 7 утра 15 мая.

«Оранжевый» уровень опасности ожидается в Москве и Подмосковье

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Тема:
Погода

«Оранжевый» уровень опасности ожидается в столичном регионе в ночь на 14 по 15 мая. Об этом заявил Гидрометеорологический центр России.

«Заморозки. Период предупреждения с 00:00 15 мая до 7:00 15 мая. В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются заморозки до -1 градуса», — говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств напомнили о безопасности на дорогах. Автомобилистов попросили быть более внимательными, не отвлекаться на посторонние вещи за рулем, держать дистанцию и избегать резкого торможения. А также важно выезжать только на зимней резине.

Заморозки также ожидаются во Владимировской и Рязанских областях.

«Оранжевый» уровень опасности является предпоследним в цветовой шкале погодных предупреждений. Такой показатель говорит о затрудненных условиях, которые могут нанести ущерб и стать причиной стихийных бедствий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты рассказали об изменениях климата. Новые погодные условия сделают летний период в Москве и Подмосковье более экстремальным. Возрос шанс возникновения торнадо и сильных ветров с порывами до 30 метров в секунду.

Тема:
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