«Оранжевый» уровень опасности ожидается в Москве и Подмосковье

Заморозки ожидаются с полуночи до 7 утра 15 мая.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
«Оранжевый» уровень опасности ожидается в столичном регионе в ночь на 14 по 15 мая. Об этом заявил Гидрометеорологический центр России.
«Заморозки. Период предупреждения с 00:00 15 мая до 7:00 15 мая. В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются заморозки до -1 градуса», — говорится в сообщении.
Водителям транспортных средств напомнили о безопасности на дорогах. Автомобилистов попросили быть более внимательными, не отвлекаться на посторонние вещи за рулем, держать дистанцию и избегать резкого торможения. А также важно выезжать только на зимней резине.
Заморозки также ожидаются во Владимировской и Рязанских областях.
«Оранжевый» уровень опасности является предпоследним в цветовой шкале погодных предупреждений. Такой показатель говорит о затрудненных условиях, которые могут нанести ущерб и стать причиной стихийных бедствий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты рассказали об изменениях климата. Новые погодные условия сделают летний период в Москве и Подмосковье более экстремальным. Возрос шанс возникновения торнадо и сильных ветров с порывами до 30 метров в секунду.
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