«Можно попробовать еще раз»: как помочь ребенку перед сдачей ЕГЭ

Экзамены — это всегда нервно. Поэтому подросткам важно чувствовать поддержку в период любых аттестаций.

Чтобы ребенок меньше переживал перед сдачей ЕГЭ, нужно с ним разговаривать и попытаться понизить степень значимости этого события в его глазах. Об этом рассказала детский и подростковый психолог Ирина Таранова в беседе с 5-tv.ru.

Специалист пояснила, что волнение перед ЕГЭ — это не какой-то отдельный вид переживаний. Это, в целом, стрессовое событие, и каждый человек реагирует на него по-своему.

«Человек, который готов таким стрессовым ситуациям, который может эффективно с ними справляться, и при этом не уходить в какую-то психосаматику, ему будет ЕГЭ написать намного проще», — рассказала психолог.

Поэтому, чтобы быть морально готовым к этому, нужно заранее учить чадо справляться со стрессом. Например, записать его к психологу.

Полностью убрать тревогу за несколько дней до экзамена не получится, если школьнику и раньше сложно давались выступления перед одноклассниками, а также какие-то тестовые работы. ЕГЭ будет для него также тяжелым испытанием.

Однако можно значительно облегчить его состояние, если рассказать ребенку, что негативный исход — не катастрофа.

Нужно объяснить, что его жизнь не закончится, если вдруг что-то пойдет не так. Все всегда можно исправить, и не страшно, если это нужно будет сделать в следующем году.

«Можно аккуратненько, осторожно проговорить, какие альтернативные варианты есть. Например, да, такое бывает, что дети не сдают. Никакой катастрофы нет. Ни в этом — в следующем году можно будет попробовать сдать еще раз», — объясняет эксперт.

Это важно проговорить, чтобы у ребенка в голове всегда был запасной вариант.

Если же экзамены на носу, а школьник никак не хочет начать готовиться к ЕГЭ, то в данном случае нужно провести с ним серьезный разговор. Тот факт, что ребенок не хочет ничего делать — это тоже важный показатель ответственности, отмечает психолог.

Ребенок должен понимать, что он полностью берет на себя ответственность за исход экзамена, поэтому должен приложить все усилия для того, чтобы добиться результата. Таранова отмечает, что ответственность в ребенке нужно формировать также задолго до всех экзаменов, ведь это личное качество человека. Ведь далее он будет вести себя подобном образом и в других похожих ситуациях.

Если школьник сдал экзамен плохо, то он будет больше всего нуждаться в поддержке своих близких людей.

«Конечно, я бы рекомендовала еще посетить психолога, потому что нужна, скорее всего, в таких ситуациях и профессиональная помощь тоже», — говорит психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что родителям разрешат присутствовать на сдаче ЕГЭ.