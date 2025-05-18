Москвичей предупредили о похолодании и дождях на следующей неделе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 30 0

Жителей Москвы предупредили о похолодании и дождях на следующей неделе

погода на след неделе не очень ДОСТАЕМ ЗОНТЫ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

Синоптик Тишковец дал подробный прогноз на следующие семь дней.

На следующей неделе жителей Центральной России ожидает ухудшение погодных условий: начнутся дожди, и температура заметно снизится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его прогнозам, в понедельник, 19 мая, температура воздуха днем не превысит +12–17 градусов, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 20 мая, как отметил синоптик, погода станет еще более прохладной: днем воздух прогреется до +11–16 градусов. Осадки сохранятся.

В среду утром, 21 мая, ожидается кратковременное прояснение. Однако днем снова ожидаются дожди из-за приближения нового циклона, и температура не превысит +14–19 градусов.

К четвергу, 22 мая, погоду улучшит гребень антициклона: будет солнечно и сухо. Днем ожидается +16–21 градусов. В пятницу будет еще теплее — до +19–24 градусов. При этом ожидается небольшой дождь.

А на выходных снова похолодает. В субботу днем ожидается до +17–22 градусов, а в воскресенье — на 1–2 градуса ниже. Также прогнозируются дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода будет на следующей неделе в других российских регионах.

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80.77
0.46 90.71
0.61
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