Путин назвал нужный для России результат СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Путин: создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Президент подчеркнул, что у ВС РФ есть все необходимые ресурсы для того, чтобы успешно завершить СВО и достичь поставленной цели.

Целью специальной военной операции (СВО) является установление прочного мира и защита интересов русскоязычного населения Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства указал, что у России есть все необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы успешно завершить СВО и достичь желаемого результата.

«Этот результат — это обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, для которых русский язык является родным, и которые считают Россию своей Родиной», — подчеркнул Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Среди ожидаемых результатов президент РФ также назвал устранение причин конфликта, создание условий для долгосрочного и стабильного мира, а также обеспечение безопасности нашей страны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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