Путин: создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент подчеркнул, что у ВС РФ есть все необходимые ресурсы для того, чтобы успешно завершить СВО и достичь поставленной цели.
Целью специальной военной операции (СВО) является установление прочного мира и защита интересов русскоязычного населения Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства указал, что у России есть все необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы успешно завершить СВО и достичь желаемого результата.
«Этот результат — это обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, для которых русский язык является родным, и которые считают Россию своей Родиной», — подчеркнул Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Среди ожидаемых результатов президент РФ также назвал устранение причин конфликта, создание условий для долгосрочного и стабильного мира, а также обеспечение безопасности нашей страны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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