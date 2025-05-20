«Ураган» снес командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Работает 20-я гвардейская общевойсковая армия группировки войск «Запад».
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили командный пункт ВСУ, атаковав ряд укрепрайонов неприятеля. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения задачи артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы. Такие снаряды способны нанести максимальный урон даже фортификационным сооружениям, а также заглубленным бетонированным укреплениям.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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