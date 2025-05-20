Российские военные научились «подсекать» дроны ВСУ
Таких «дроноводов» называют рыбаками.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Отлично работает изобретение наших операторов дронов, придумавших необычный способ охоты на вражеские беспилотники.
По большому счету нужна только веревка, но метод оказался настолько действенным, что теперь у «дроноводов» появилась даже отдельная специализация — их называют рыбаки.
Конечно, надо обладать большим мастерством, чтобы в воздухе, на высоте вот так выследить и перехватить вражеский квадрокоптер.
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