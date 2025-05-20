Российские военные научились «подсекать» дроны ВСУ

Отлично работает изобретение наших операторов дронов, придумавших необычный способ охоты на вражеские беспилотники.

По большому счету нужна только веревка, но метод оказался настолько действенным, что теперь у «дроноводов» появилась даже отдельная специализация — их называют рыбаки.

Конечно, надо обладать большим мастерством, чтобы в воздухе, на высоте вот так выследить и перехватить вражеский квадрокоптер.