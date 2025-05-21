За минувшую ночь 127 вражеских дронов сбили над регионами России

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Больше всех атаке подверглась Брянская область.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные силы ПВО этой ночью сбили 127 украинских беспилотников. Больше 40 дронов уничтожены над Брянской областью, еще 37 — над Орловской, 31 — над Курской.

Кроме того, летательные аппараты сбивали в небе над Московским регионом, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской и Калужской областями, а также в акватории Черного моря. Об этом сообщили в нашем Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

С тех пор российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Националисты применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.



Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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