Выпрыгнул из машины: раненый в Курской области Николай Волобуев помнит атаку в деталях
Глава Беловского района Курской области Волобуев помнит нападение в деталях
Фото, видео: 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин ранее позвонил чиновнику и пожелал выздоровления.
В Курской области сегодня в результате обстрелов получил ранение глава Беловского района Николай Волобуев. Он, кстати, был на встрече с президентом, когда глава государства приезжал в Курск два дня назад. И поэтому не случайно, Владимир Путин, сегодня сам позвонил, чтобы узнать о здоровье чиновника, который отвечает за район, находящийся на самой границе с Украиной.
«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно. Поправляйтесь! Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас. Всего доброго», — сказал по телефону российский лидер.
В разговоре с нашими коллегами Николай Волобуев рассказал, что, естественно, не ожидал звонка от президента. А вот саму атаку на его машину помнит в деталях.
«Принял решение, несмотря на большую скорость, выпрыгнуть из машины. Дрон попал в машину, я вывалился на асфальт и упал в кювет. Выполз на обочину, лег на спину, поднял руки вверх. Проезжал автомобиль военных, который меня доставил в больницу», — вспоминает Волобуев
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