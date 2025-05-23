Выпрыгнул из машины: раненый в Курской области Николай Волобуев помнит атаку в деталях

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Глава Беловского района Курской области Волобуев помнит нападение в деталях

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин ранее позвонил чиновнику и пожелал выздоровления.

В Курской области сегодня в результате обстрелов получил ранение глава Беловского района Николай Волобуев. Он, кстати, был на встрече с президентом, когда глава государства приезжал в Курск два дня назад. И поэтому не случайно, Владимир Путин, сегодня сам позвонил, чтобы узнать о здоровье чиновника, который отвечает за район, находящийся на самой границе с Украиной.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно. Поправляйтесь! Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас. Всего доброго», — сказал по телефону российский лидер.

В разговоре с нашими коллегами Николай Волобуев рассказал, что, естественно, не ожидал звонка от президента. А вот саму атаку на его машину помнит в деталях.

«Принял решение, несмотря на большую скорость, выпрыгнуть из машины. Дрон попал в машину, я вывалился на асфальт и упал в кювет. Выполз на обочину, лег на спину, поднял руки вверх. Проезжал автомобиль военных, который меня доставил в больницу», — вспоминает Волобуев

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