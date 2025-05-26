Израильская бомбардировка школы в Газе унесла жизни 19 человек

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 15 0

Здание использовалось как убежище, где прятались мирные жители.

Израильская бомбардировка школы в Газе унесла жизни 19 человек

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе «Фахми аль-Джарджави», расположенной в районе Дарадж в секторе Газа, передает 26 мая телеканал Al Jazeera.

Школа, которая служила убежищем для местных жителей, была разрушена в результате бомбардировки, вызвавшей сильный пожар. В огне погибло не менее 19 человек, среди которых — шесть детей. Также сообщается о раненых. На месте работают спасательные службы и экстренные бригады.

Кроме того, в лагере беженцев аль-Магази произошел обстрел палатки на территории детского сада, в результате чего погиб один человек, а еще несколько получили травмы, сообщает телеканал.

Обстановка в секторе Газа остается крайне напряженной, жертвы среди мирного населения продолжают расти. 

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты.

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