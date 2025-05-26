Израильская бомбардировка школы в Газе унесла жизни 19 человек
Здание использовалось как убежище, где прятались мирные жители.
Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas
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По меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе «Фахми аль-Джарджави», расположенной в районе Дарадж в секторе Газа, передает 26 мая телеканал Al Jazeera.
Школа, которая служила убежищем для местных жителей, была разрушена в результате бомбардировки, вызвавшей сильный пожар. В огне погибло не менее 19 человек, среди которых — шесть детей. Также сообщается о раненых. На месте работают спасательные службы и экстренные бригады.
Кроме того, в лагере беженцев аль-Магази произошел обстрел палатки на территории детского сада, в результате чего погиб один человек, а еще несколько получили травмы, сообщает телеканал.
Обстановка в секторе Газа остается крайне напряженной, жертвы среди мирного населения продолжают расти.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты.
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