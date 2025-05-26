Израильская бомбардировка школы в Газе унесла жизни 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского авиаудара по школе «Фахми аль-Джарджави», расположенной в районе Дарадж в секторе Газа, передает 26 мая телеканал Al Jazeera.

Школа, которая служила убежищем для местных жителей, была разрушена в результате бомбардировки, вызвавшей сильный пожар. В огне погибло не менее 19 человек, среди которых — шесть детей. Также сообщается о раненых. На месте работают спасательные службы и экстренные бригады.

Кроме того, в лагере беженцев аль-Магази произошел обстрел палатки на территории детского сада, в результате чего погиб один человек, а еще несколько получили травмы, сообщает телеканал.

Обстановка в секторе Газа остается крайне напряженной, жертвы среди мирного населения продолжают расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты.