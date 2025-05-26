Возвращение героев: Россия завершила обмен пленными с Украиной

В Москву вернулась последняя группа российских бойцов.

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000». В столицу накануне прибыла последняя группа — 303 человека. Многим из них требуется лечение и реабилитация. Наши военные рассказали о нечеловеческих условиях, в которых они были долгие месяцы и даже годы. И конечно, самое первое, что сделали бойцы до отправки в госпиталь — позвонили своим родным. У трапа самолета освобожденных встретил корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

«Третий этап масштабного обмена пленными между Россией и Украиной по формуле „1000 на 1000“. Только что приземлились два самолета Ил-76. Сегодня вернутся домой 303 наших бойца», — сказал корреспондент.

Российские военные гордо выходят из самолета. Для многих этот день сродни уже даже не второму, а третьему или четвертому дню рождения. Но первое, что делают герои — это, конечно, звонят близким.

Обмен проходил на границе Украины и Белоруссии. Формулу «1000 на 1000» российская и украинские стороны согласовали на переговорах в Стамбуле. Пленных возвращали домой в три этапа. У вернувшихся на родину сегодня разный опыт. Кто-то провел в плену всего пару месяцев. Кто-то, как, например, Виктор, больше двух лет.

«Когда по этапу перевозили, избивали. Потом, когда Красный крест появился, начали хоть как-то лечить. Я счастлив, больше ничего не могу сказать», — поделился военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Виктор.

О нечеловеческих условиях содержания рассказывают многие из наших бойцов. Юрий, будучи пленным, боролся за свою жизнь почти год.

«Это не люди и даже не фашисты. Это просто маньяки. Били очень сильно. Я каждый день ложился спать и просил, чтобы меня бог забрал к себе», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Юрий.

Удивительно, но даже пройдя через такие испытания, бойцы вспоминают о них в стихах.

«Буду птицу просить, новый день обрести. Чтобы в капле росы вновь надежду найти. Вот это те эмоции, которые испытываешь после того, как 500 дней пробыл в плену», — сказал военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Сергей.

Теперь у наших военных только одна задача — пройти лечение и восстановиться.

«Сейчас наших бойцов отвезут в госпиталь. Там они пройдут медобследование и реабилитацию после плена. И уже затем они отправятся домой», — сказал корреспондент Леонид Клименчук.