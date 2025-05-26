Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
Михаэль Кречмер считает, что запуск газопровода поможет Германии выйти из кризиса, снизить производственные издержки и станет ключом к эффективному диалогу с Москвой.
Фото, видео: CLEMENS BILAN/ТАСС; 5-tv.ru
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил выстраивать диалог с Россией при помощи «Северного потока».
В интервью газете Zeit он заявил, что повторный запуск газопровода не только упростит ход переговоров по украинскому конфликту, но и улучшит финансовое положение немецких компаний. Сейчас же, по словам премьера, экономика Германии переживает кризис.
«Функционирование „Северных потоков“ улучшило бы экономику страны. Сейчас меня беспокоит положение Германии: производственные затраты слишком высоки, начинается отток компаний. Вопрос цен на энергоносители невозможно игнорировать», — заявил премьер-министр Саксонии.
Помимо этого, Кречмер также указал, что за все три года давления на Россию европейцы даже не постарались наладить с Москвой диалог. Поэтому вместо нескончаемых пакетов санкций премьер предложил использовать позитивный подход в отношениях с Россией. Тем более, что все ограничения Брюсселя не принесли ему желаемых результатов, а лишь ударили по экономике самого Европейского союза.
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