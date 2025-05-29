Система противовоздушной обороны отразила атаку трех БПЛА на Москву
Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом. По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет.
Фото: Казаков Александр/ТАСС
Три атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Московский регион отразили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). При этом на жилой дом, находящийся на проспекте Вернадского в Москве, упали обломки вражеского дрона. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Уточнялось, что серьезных повреждений здания также не зафиксировано.
Собянин заявил, что на месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Детали случившегося выясняются.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России.
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