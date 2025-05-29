Система противовоздушной обороны отразила атаку трех БПЛА на Москву

Три атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Московский регион отразили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). При этом на жилой дом, находящийся на проспекте Вернадского в Москве, упали обломки вражеского дрона. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Уточнялось, что серьезных повреждений здания также не зафиксировано.

Собянин заявил, что на месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Детали случившегося выясняются.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России.