Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.
Расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» Новороссийского подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожил пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Наведение и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотного летательного аппарата. Камера дрона также зафиксировала точное попадание по цели и ее последующее уничтожение.
Артиллеристы регулярно выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, разрушению укрепрайонов, подавлению командных пунктов управления беспилотниками, а также уничтожению огневых точек и бронетехники ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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