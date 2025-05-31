Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.

Расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» Новороссийского подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожил пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наведение и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотного летательного аппарата. Камера дрона также зафиксировала точное попадание по цели и ее последующее уничтожение.

Артиллеристы регулярно выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, разрушению укрепрайонов, подавлению командных пунктов управления беспилотниками, а также уничтожению огневых точек и бронетехники ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.