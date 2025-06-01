Дроны ВСУ атаковали военную часть в Иркутской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Также совершен налет на Мурманскую область.

Дроны ВСУ атаковали военную часть в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ предприняли атаку на военную часть в поселке Средний в Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он подчеркивает, что это была первая атака, совершенная в Сибири.

«В соцсетях появляется много противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе… Известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», — уточнил глава области.

Кобзев отметил, что точное число беспилотников пока не было подсчитано, но источник, с которого был осуществлен запуск дронов, уже обезврежен. На месте работают сотрудники силовых структур. Сам глава области тоже находится в Усольсклом районе, организован оперштаб.

«Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — заключил Кобзев.

В то же время был совершен налет на Мурманскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», — уточнил чиновник.

Ранее 5-tv.ru писал, что московские врачи оказывают помощь пострадавшим под Брянском.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
31 мая
В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
30 мая
Курск подвергся атаке украинских беспилотников
28 мая
Средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России
28 мая
Российские войска уничтожили склады с западными боеприпасами на Украине
27 мая
Средства ПВО уничтожили более двух тысяч БПЛА над регионами России с 20 мая
26 мая
«Купол Донбасса» перехватил 413 украинских беспилотников над ДНР
25 мая
Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
25 мая
Вертолет Путина попал в эпицентр атак беспилотников ВСУ в Курской области
25 мая
В Туле в результате падения БПЛА ВСУ выбиты стекла в трех многоквартирных домах
25 мая
Воздушный террор: Россия сбила более тысячи украинских беспилотников за трое суток
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Дроны ВСУ атаковали военную часть в Иркутской области
14:40
«В армии учили»: пассажир пострадавшего из-за обрушения моста поезда помог перебинтовать ногу раненому
14:20
Назвал дату? SHAMAN раскрыл подробности предстоящей свадьбы с Мизулиной
14:00
РЖД выплатит компенсацию родственникам погибших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области
13:40
Московские врачи оказывают помощь пострадавшим под Брянском
13:20
Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области

Сейчас читают

Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем
Пассажиры пострадавшего при обрушении моста в Брянской области поезда помогали выбраться друг другу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025