«Буквально с двух ног»: появились подробности освобождения Новополя в ДНР

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

В Минобороны РФ рассказали подробности освобождения Новополя в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
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Российские силы продолжают взламывать оборону противника по всей линии фронта.

Российские военные группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Новополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам командира подразделения с позывным «Татарин», украинские боевики особо не давали отпор в стрелковом бою, так как их моральный дух ослаб. Военнослужащие РФ действовали слажено и оперативно. 

«У нас в подразделении все уверенно обращаются с мотоциклами, поэтому ворвались быстро, буквально с двух ног. Все делалось на одном дыхании — отработали четко и без задержек», — пояснил командир подразделения с позывным «Шаман».

Во время боев за освобождение Новополя вражеские войска оборонялись по рубежу Зеленое Поле — Новополь. Несмотря на это, штурмовые подразделения 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» сумели успешно провести наступательные действия.

Бойцы по-прежнему наступают, деморализуя личный состав противника.

Кадры с освобождением Новополя в ДНР Минобороны показало 31 мая. Сопротивление врага удалось подорвать благодаря слаженной поддержке с воздуха, артиллерии и беспилотникам, а затем военные оказались на территории населенного пункта. Над населенным пунктом установлен полный контроль, водружены российские флаги.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские войска освободили Алексеевку в Сумской области.

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