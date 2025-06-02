Российские силы продолжают взламывать оборону противника по всей линии фронта.

Российские военные группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Новополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам командира подразделения с позывным «Татарин», украинские боевики особо не давали отпор в стрелковом бою, так как их моральный дух ослаб. Военнослужащие РФ действовали слажено и оперативно.

«У нас в подразделении все уверенно обращаются с мотоциклами, поэтому ворвались быстро, буквально с двух ног. Все делалось на одном дыхании — отработали четко и без задержек», — пояснил командир подразделения с позывным «Шаман».

Во время боев за освобождение Новополя вражеские войска оборонялись по рубежу Зеленое Поле — Новополь. Несмотря на это, штурмовые подразделения 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» сумели успешно провести наступательные действия.

Бойцы по-прежнему наступают, деморализуя личный состав противника.

Кадры с освобождением Новополя в ДНР Минобороны показало 31 мая. Сопротивление врага удалось подорвать благодаря слаженной поддержке с воздуха, артиллерии и беспилотникам, а затем военные оказались на территории населенного пункта. Над населенным пунктом установлен полный контроль, водружены российские флаги.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские войска освободили Алексеевку в Сумской области.