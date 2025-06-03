Авиакомпания Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак беспилотников

Прорабатываются оперативные маршруты для непредвиденных обстоятельств.
Фото: IMAGO/Rene Traut/ТАСС
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Emirates допустила изменение расписания рейсов в Россию из-за атак украинских беспилотников. Об этом заявил президент авиакомпании Тим Кларк в беседе с Bloomberg на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.
Он отметил, что в последнее время ситуация с атаками дронов на территории России стала «более тревожной», поэтому в случае ближайшей опасности они будут «сворачиваться».
Также Кларк заявил, что Emirates с особой точностью подготавливает оперативные планы для непредвиденных обстоятельств заходов на посадку в воздушном пространстве России.
«Так что мы просто понаблюдаем. <…> Я не собираюсь говорить, что мы прекратим полеты», — заключил он.
В ноябре 2023 года представители авиакомпании Emirates рассказали РИА Новости, что приостановка полетов в Россию не планируется. В настоящий момент авиакомпания является одной из ведущих в мире и выполняет полеты как в Москву, так и в Санкт-Петербург.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский самолет Ту-204-300 совершил первый полет.
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