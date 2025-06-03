Аномальные показатели: чего ждать россиянам от магнитной бури 4 июня 2025

Есть несколько советов, которые помогут успешно пережить этот день.

С 1 июня на Земле начались аномально сильные магнитные бури. О том, что сейчас происходит на Солнце, и чего ожидать 4 июня, пишет URA.RU.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, июньским вспышкам на Солнце присвоен класс М и X — это самый высокий уровень солнечной активности.

Скорость солнечного ветра 1 июня составила свыше 1000 километров в секунду — это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

После мощного шторма 3 июня геомагнитное поле не может вернуться в стабильное состояние. Геомагнитный индекс в этот день достиг семи баллов — это сильная буря, при которой метеочувствительные люди могут мучиться от головных болей, скачков давления и бессонницы. Эксперты прогнозируют подобную ситуацию вплоть до 5 июня.

При этом 4 июня, можно сказать, наступит затишье, но лишь до вечера. После 18:00 ситуация вновь накалится, и к полуночи ожидается пятибалльный магнитный шторм.

В этот день атмосферное давление в Москве будет пониженным и остановится на отметке около 746 миллиметров ртутного столба. В Петербурге будет повышенным — 758 миллиметров.

При пониженном давлении многим будет быть тяжело проснуться, может быть слабость и даже головокружение.

Когда давление выше нормы, то это приводит к усилению головных болей, напряжению, нарушению сна. На фоне магнитной бури ситуация осложняется в разы.

Чтобы успешно пережить вспышки на Солнце, стоит больше высыпаться, пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя.

Не рекомендуется в это время перегружать себя физически, проводить много времени за экраном смартфона, а также подвергать себя лишний раз стрессу. Лучше всего в это время есть арбуз, зелень, овощи, орехи — помогают снять отеки и стабилизируют давление. Гипертоникам и гипотоникам следует держать под рукой специальные препараты.

Ранее 5-tv.ru писал, как магнитные бури влияют на психическое здоровье. Недомогания от вспышек на Солнце ощущают на себе не только метеозависимые.