Огненная ловушка: лесной пожарный едва не погиб, спасая коллег в Забайкалье

У него обгорела почти половина тела.

В Забайкальском крае лесной пожар подошел к одному из больших поселков. До жилых домов осталось меньше километра.

Спасателям, скорее всего, придется пускать так называемый встречный пал. Это когда, выбирая правильное направление, они сами поджигают лес. Но делать это надо максимально осторожно. Огонь раздувается ветром, который почти каждый день меняет направление.

Из-за этого на одном из пожаров едва не погиб спасатель. Он успел вывести свою команду из пяти человек, показав им безопасный путь, а сам в итоге остался в окружении полыхающих деревьев. Придя в сознание уже в больнице, первым делом спросил о коллегах.

У бригадира обгорела почти половина тела. Но врачи говорят, что жизнь вне опасности.