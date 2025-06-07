По тем, кто пытался бежать — били минометами: пленный боевик ВСУ об обстановке на фронте

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Боевик ВСУ Евенко: по тем, кто бежит с фронта, бьют минометами

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинец был пойман ТЦК.

Моральное состояние в рядах ВСУ ухудшается. Об этом рассказал пленный украинский боевик Андрей Евенко, его слова передает Минобороны РФ.

Украинец был пойман ТЦК и отправлен на полигон с обещанием, что через десять дней его подразделение сменят. Но с ротацией боевиков обманули.

Морально-психологическое состояние в подразделении было плохое.

«Двухсотых и трехсотых (убитых и раненых соответственно. — Прим. ред.) было много, их не эвакуировали. А кто пытался сбежать, тех раздалбывала наша минометка», — рассказывает Евенко.

Кроме того, боевик рассказал и о преступлениях ВСУ, в частности о воровстве.

«Со стороны украинской армии было мародерство — лазили по домам, кольца собирали, вещи…», — привел примеры Евенко.

Ранее, 26 мая, Россия завершила обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщал 5-tv.ru. В столицу прибыла последняя группа — 303 человека. Многим из них требуется лечение и реабилитация. Наши военные рассказали о нечеловеческих условиях, в которых они были долгие месяцы и даже годы.

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