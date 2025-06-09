Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 21 0

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Пилоты нанесли прицельный удар по позициям украинских боевиков.

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Атака осуществлялась по заранее полученным координатам с применением высокоточных авиационных боеприпасов, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволило поразить цель с высокой точностью и минимизировать риски для экипажа.

Разведывательные подразделения подтвердили успешное уничтожение заданной цели. После выполнения боевой задачи экипаж без происшествий вернулся на базовый аэродром.

Су-34 — это современный многоцелевой боевой самолет, предназначенный для поражения как наземных, так и воздушных объектов. Использование высокоточного оружия существенно повышает результативность выполнения боевых задач при минимальных рисках для экипажа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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