После шторма: какая погода ждет Москву на неделе

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Александр Шувалов: к концу недели в столице ожидается похолодание

Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях и граде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Погода

На столицу надвигаются сильные ливни.

В выходные на столицу обрушился шторм, который перепугал жителей города. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также повредил некоторые автомобили. Синоптик Александр Шувалов рассказал URA.RU, какая погода ждет москвичей с 9 по 15 июня.

По данным метеоролога, в ближайшую неделю температура воздуха будет типичной для июня. Понедельник станет самым жарким днем. Александр Шувалов уточнил, что 9 июня столбики термометра поднимутся до плюс 27 градусов. Это на 5-7 градусов выше климатической нормы.

«Также остается вероятность дождей и гроз во второй половине дня. Грозы могут сопровождаться градом и шквалистыми порывами ветра», — сказал синоптик.

Во вторник, 10 июня, температура воздуха составит около плюс 20-22 градусов.

«И такая погода простоит в средней полосе России практически до Дня России — то есть до 12 числа», — добавил Шувалов.

В пятницу столичный регион накроет прикаспийский циклон, поэтому с высокой долей вероятности на предстоящих выходных, 14 и 15 июня, в Москву вернутся ливни. Температура воздуха в эти дни опустится до плюс 15-18 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей ожидает жара до плюс 30 градусов.

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