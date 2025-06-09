После шторма: какая погода ждет Москву на неделе

На столицу надвигаются сильные ливни.

В выходные на столицу обрушился шторм, который перепугал жителей города. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также повредил некоторые автомобили. Синоптик Александр Шувалов рассказал URA.RU, какая погода ждет москвичей с 9 по 15 июня.

По данным метеоролога, в ближайшую неделю температура воздуха будет типичной для июня. Понедельник станет самым жарким днем. Александр Шувалов уточнил, что 9 июня столбики термометра поднимутся до плюс 27 градусов. Это на 5-7 градусов выше климатической нормы.

«Также остается вероятность дождей и гроз во второй половине дня. Грозы могут сопровождаться градом и шквалистыми порывами ветра», — сказал синоптик.

Во вторник, 10 июня, температура воздуха составит около плюс 20-22 градусов.

«И такая погода простоит в средней полосе России практически до Дня России — то есть до 12 числа», — добавил Шувалов.

В пятницу столичный регион накроет прикаспийский циклон, поэтому с высокой долей вероятности на предстоящих выходных, 14 и 15 июня, в Москву вернутся ливни. Температура воздуха в эти дни опустится до плюс 15-18 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей ожидает жара до плюс 30 градусов.