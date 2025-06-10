«Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Опубликовано видео, как РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Боевые задачи артиллеристы выполняют в Херсонской области.

Расчет РСЗО «Град» 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» уничтожил живую силу противника, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба ведется с высокой точностью благодаря оперативной корректировке с помощью БПЛА. После пристрелочных ракет расчеты наносят полномасштабные удары.

Для исключения ответного огня артиллеристы своевременно меняют позиции, сохраняя боевую эффективность.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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