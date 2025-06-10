Чтобы запутать противника, бойцы постоянно маневрируют, каждый раз выбирая новые огневые позиции.

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также по позиции радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские удары также сорвали инженерные работы по созданию новых укреплений, вынудив противника прекратить деятельность в зоне поражения. Ликвидация объектов управления и связи нарушила координацию действий ВСУ и осложнила подготовку их оборонительных рубежей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.