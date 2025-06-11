Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет и воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов уничтожает все живое.

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный опорный пункт, живую силу и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов предварительно выявила укрепленный оборонительный рубеж, включающий систему фортификационных сооружений, инженерных заграждений и огневых точек. Получив целеуказание, расчет ТОС оперативно занял огневую позицию и произвел точный залп 220-мм реактивными снарядами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.