Все подходы заминированы! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как саперы минируют подходы к позициям РФ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Работу ведут расчеты инженерной системы «Земледелие».
Военнослужащие из расчета системы дистанционного минирования «Земледелие» работают на подходах к позициям ВС РФ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Система разворачивается в кратчайшие сроки и автоматически наводится на цель, затем производится залп программируемыми боеприпасами калибра 122 миллиметра — так создаются «интеллектуальные» минные поля, а сама работа ведется на безопасном отдалении от линии боевого соприкосновения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 16 июн
- Раскрыты детали освобождения села Комар в ДНР
- 16 июн
- Бойцы ВС РФ отработали штурм окопов на полигоне в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 июн
- Шестеро подростков пострадали в результате атаки дрона ВСУ в ДНР
- 15 июн
- Километр за километром: как ВС РФ создают буферную зону в Сумской области
- 15 июн
- Обмен пленными и телами погибших: как выполняются договоренности второго этапа переговоров России и Украины
- 15 июн
- ВС РФ вступили на территорию Днепропетровской области в зоне СВО
- 15 июн
- Уже второй поток: как прошла встреча президента с участниками программы «Время героев»
- 14 июн
- «Вы дома»: военнослужащие РФ вернулись из плена ВСУ
- 14 июн
- РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 июн
- Родителям военкора «Известий» Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага»
Читайте также
80%
Нашли ошибку?