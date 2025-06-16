«Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 85 0

МК: телеведущая Эвелина Бледанс переживает за судьбу сына, живущего в Израиле

«Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына

Фото: www.globallookpress.com/Alexey Belkin

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Николай три года служил в израильской армии — сейчас он находится в резерве.

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс заявила, что очень переживает за сына Николая, который уже долгое время живет в Израиле. Ее слова приводит «МК».

«Я, конечно, в курсе нового витка эскалации, но стараюсь не смотреть новости. Очень переживаю: не могу найти себе места, но ничего поделать не могу. Я не раз предлагала сыну вернуться в Россию, но… Коля привык жить в Израиле. Говорит, что будет оставаться там, что бы ни происходило. Но никто не знает, что будет дальше… Нам остается только молиться», — заявила телеведущая.

Старший сын актрисы проходил службу в вооруженных силах Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении трех лет. Сейчас он находится в резерве. Его работа никак не связана с военными, однако Николая могут призвать в любой момент.

Сама телеведущая несколько дней назад улетела в Турцию на реабилитацию младшего сына Семена.

Эвелина Бледанс первый раз вышла замуж за актера и кинорежиссера Юрия Стыцковского в 1993 году. Через семь лет брак распался, а в тот же год телеведущая встретила нового избранника — израильского бизнесмена Дмитрия, от которого в 1994-м родила сына Николая. Он проживает в Израиле с 2012 года. В 2010-м актриса вышла замуж в третий раз. Избранником стал российский продюсер и режиссер Александр Семин. Через два года у пары родился сын Семен. Однако в 2017 году пара рассталась.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что юморист Михаил Галустян не мог изменить жене со своей визажисткой. Об этом рассказывал 5-tv.ru.

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Война Израиля и Ирана
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