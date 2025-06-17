Более 320 россиян эвакуировали из Ирана благодаря работе дипломатов

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В Москву вернулась группа ученых, работавших на Ближнем Востоке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

За минувшие сутки благодаря нашим дипломатам удалось эвакуировать из Ирана в общей сложности 324 человека. Первые из них — это 12 наших ученых, которые работали на Ближнем Востоке, несколько часов назад прилетели в Москву. Их встречал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Первый рейс с нашими учеными на борту, эвакуированными из Ирана, приземлился в Шереметьево на 25 минут раньше расписания. Позади у них тяжелейшие сутки пути через Азербайджан.

«Было страшно, когда над тобой разрывались ракеты, а ты находился в гостинице и не понимал, есть ли бомбоубежище рядом. Эскалация конфликта чувствовалась очень остро. На улицах, при этом, были демонстрации с выкриками „Долой Америку! Долой Израиль!“ Агрессивная толпа и удары с наступлением темноты…» — описывает Элина Сидоренко, член Совета по правам человека при президенте РФ, профессор МГИМО.

Группа российских ученых отправилась в Иран 12 июня в рамках просветительской экспедиции стран БРИКС.

«Несмотря на события, работу мы не приостановили, продолжили... Что-то сократили, но завершили нашими общими договорами о дальнейших шагах, которые будут предполагать в рамках взаимодействия стран БРИКС», — рассказывает Дильбар Садыкова, руководитель Академии молодежной дипломатии.

В это время в небе над Ираном поднимались баллистические ракеты. Видео из окна пассажирского лайнера бросает в дрожь. Гражданским воздушным судам запрещено летать над большей частью Ближнего Востока. Десятки рейсов отменены. Тысячи туристов застряли в аэропортах и чужих странах. В основном, те, кто отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Домой вернуться сложно.

«По факту мы остаемся без жилья и с неизвестностью», — отмечает турист Дмитрий Старцев.

«Все устали, конечно, люди с детьми, почти никто не спал, не поел даже утром», — вспоминает турист Стефания.

Возвращение туристов для туроператоров и авиакомпаний стало настоящим испытанием на прочность. И серьезными финансовыми потерями.

«Это продление отелей, это выстраивание новых логистических цепочек, это возврат денежных средств в меньшем размере и покупка новых авиабилетов по более дорогой цене», — объясняет Александр Осауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Больше других пострадали как раз те, кто пользуется низкобюджетными авиакомпаниями. Они экономят на топливе и не готовы облетать Иран по пути в Москву.

«Мы рекомендуем туристам сейчас для полетов на Ближний Восток пользоваться авиакомпаниями, обладающими широкофюзеляжным флотом, которые без дозаправки могут выполнять полеты», — говорит Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Логистическая цепочка потихоньку начинает перестраиваться. В аэропорту Кольцово сегодня встретили туристов, застрявших в Шардже на несколько суток.

Из самого Ирана сотни россиян эвакуированы в Азербайджан. Благодаря договоренностям между Москвой и Баку наших соотечественников разместили в гостиницах и организовали трансфер от границы до аэропорта. Так на Родину были отправлены и российские ученые. На этой неделе в Москву прибудут еще несколько рейсов с россиянами, которые были экстренно вывезены из Ирана после начала конфликта.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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