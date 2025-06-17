Расчет пушки-гаубицы Д-20 поразил позиции неприятеля на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчет артиллерии орудия Д-20 уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Артиллерия работает у нас и как контрбатарейная борьба. С правого берега Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают по какой-то цели, нам дают координаты, мы в ответ бьем по ним, чтобы предотвратить дальнейшую стрельбу по нашим силам», — рассказывает командир батареи с позывным «Щур».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.