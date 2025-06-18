Без оперативного обмена информацией невозможно успешное управление войсками.

Связисты 20-й гвардейской общевойсковой армии обеспечивают связью расчеты артиллерии перед нанесением ударов в зоне ответственности группировки войск «Запад». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие применяют станцию спутниковой связи «Белозер». Устройство компактное, умещается в один рюкзак. Это особенно удобно в условиях, когда проводная или обычная радиосвязь невозможна.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.