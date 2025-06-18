Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны

Лидер Штатов ранее сказал, что не исключает возможность удара по Исламской Республике.

Посол Швейцарии в Тегеране Надин Оливери Лозано, представляющая в стране интересы США, была вызвана в иранское Министерство иностранных дел из-за высказываний президента Штатов Дональда Трампа в отношении страны. Ей была передана официальная нота протеста для немедленного вручения правительству США. Об этом сообщило агентство Mehr в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что посол была приглашена в МИД Ирана из-за «недавних безответственных и угрожающих заявлений президента США в связи с агрессией и военными нападениями сионистского режима на национальный суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики».

Помимо этого, в дипломатическое ведомство Ирана был также вызван посол Германии в Тегеране Маркус Потцель. Причиной приглашения стали заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца против иранской стороны.

Дональд Трамп 18 июня заявил, что в США не исключают возможность нанесения боевого удара по ядерным объектам Исламской Республики. По словам лидера Штатов, правительство Ирана обратилось к нему, чтобы он позволил им приехать в Вашингтон для дальнейших переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США активно наращивают поддержку Израиля в конфликте с Ираном.