Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны

Иран направил ноту протеста в адрес США после угроз Трампа

Фото: Reuters/Kevin Mohatt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Лидер Штатов ранее сказал, что не исключает возможность удара по Исламской Республике.

Посол Швейцарии в Тегеране Надин Оливери Лозано, представляющая в стране интересы США, была вызвана в иранское Министерство иностранных дел из-за высказываний президента Штатов Дональда Трампа в отношении страны. Ей была передана официальная нота протеста для немедленного вручения правительству США. Об этом сообщило агентство Mehr в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что посол была приглашена в МИД Ирана из-за «недавних безответственных и угрожающих заявлений президента США в связи с агрессией и военными нападениями сионистского режима на национальный суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики».

Помимо этого, в дипломатическое ведомство Ирана был также вызван посол Германии в Тегеране Маркус Потцель. Причиной приглашения стали заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца против иранской стороны.

Дональд Трамп 18 июня заявил, что в США не исключают возможность нанесения боевого удара по ядерным объектам Исламской Республики. По словам лидера Штатов, правительство Ирана обратилось к нему, чтобы он позволил им приехать в Вашингтон для дальнейших переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США активно наращивают поддержку Израиля в конфликте с Ираном.

Тема:
Война Израиля и Ирана
18 июн
В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану
18 июн
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией
18 июн
Иран впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности
18 июн
В ход пошли авианосцы: США активно наращивают поддержку Израиля
18 июн
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
18 июн
Израиль атаковал завод по производству ракет в Иране
18 июн
Захарова: Иран из-за контратак на Израиль выставляется Западом как агрессор
18 июн
Захарова: удары Израиля по Ирану — угроза и региону, и миру
18 июн
Последствия неминуемы: Иран может стать для США «вторым Вьетнамом»
18 июн
Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Более 980 объектов культурного наследия сохранили при реставрации в консерватории имени Римского-Корсакова
3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025