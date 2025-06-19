Икона, шаман и пророческий сон: невероятные истории выживания бойцов РФ на СВО

Наши военные часто выживали в ситуациях, где, казалось бы, нет никаких шансов. Не обошлось здесь и без настоящих чудес.

За три года проведения специальной военной операции (СВО) накопилось немало историй, которые буквально поражают сознание. Было немало случаев, когда российские солдаты избегали гибели в ситуациях, когда шансов, казалось бы, уже нет.

Эти истории стали особенно популярны в сети и заставляют людей верить в человеческую силу духа. А некоторые после этого даже поверили в чудеса. Подробнее об этом — в материале 5-tv.ru.

Боец четыре дня под атаками дронов с перебитыми ногами полз к своим — и выжил

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В декабре 2023 года командир отделения — офицер МВД из Башкирии с позывным Супер вместе с сослуживцами выбивал противника из села Крынки на Херсонском направлении.

От удара кассетных бомб Супер получил тяжелое ранение: у него были перебиты берцовые кости на обеих ногах. Группа эвакуации, которая пришла за ним, также попала под обстрел, многие получили ранения.

Обстановка была напряженная, и боец попросил больше никого не посылать за ним. Решил выбираться своими силами.

«Крынки хохлы мощно укрепили, на их стороне воевали сотни польских наемников. Довольно подготовленные, жестко работали, в плен не брали. Но мы отработали лучше, их там много полегло», — говорил Супер в интервью RT.

Боец помнит почти сожженный лес и большое количество дронов в небе.

«Я полз, потом прятался под ветками. Впереди себя толкал ветку на случай неразорвавшихся боеприпасов. Пару раз сработало: из-за ветки взорвались неразорвавшиеся части кассетных бомб», — говорит он.

Военный не помнит всего, что с ним случилось, так как он периодически терял сознание, пока полз. Позже его и вовсе засек дрон.

«Сделал два сброса. Повезло: один не взорвался. Осколки второго зашли в позвоночник и поясницу», — вспоминает командир.

Как вспоминал потом Супер, выжить ему помог опыт: солдат много времени проводил в детстве в лесу, поэтому хорошо ориентировался на местности. Из еды у бойца практически ничего не осталось.

«Я жевал влажные салфетки, с собой были шоколадки, ел кору, нашел пару луковиц растений, их тоже съел», — сказал Супер.

До позиций оставалось примерно 700 метров — пустяк, казалось бы. Но для раненого этот путь стал настоящим испытанием. Преодолел он его лишь спустя четыре дня. Боец до сих пор проходит лечение, но все еще планирует вернуться на фронт.

Икона спасла от смертельного ранения

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

Иконы и кресты могут стать оберегами солдат во всех смыслах. Было много случаев, когда обычный нательный крест или изображение святого спасали российских бойцов.

Пожалуй, одна из самых известных историй произошла в январе 2025 года. Историю публиковал Telegram-канал «Военное дело».

В публикации говорилось, что неназванный солдат из Башкортостана в зоне специальной военной операции (СВО) благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет.

На кадрах военнослужащий показывал пробитый выстрелом военный билет, который он носил в нагрудном кармане.

«Хотите — верьте, хотите — не верьте. Вот она (пуля. — Прим. ред.) летела в сердце… Военник пробило», — сказал боец.

Он показал иконку Богородицы в конце документа, на которой видна вмятина от пули.

«Потом скажите, что Бога не существует… Вот иконка, на ней остановилась (пуля. — Прим.ред.)», — сказал солдат.

Совет шамана в пророческом сне

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Боец из Якутии по имени Александр отправился на спецоперацию в 2022 году. При штурме населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) он получил ранение в бедро.

Эвакуироваться военному не удалось. Он остался в окопе с сослуживцами, где провел в итоге 17 дней. Когда начался некроз, он просил товарищей с просьбой ампутировать ему ногу, но те отказались.

Как рассказал потом военный KP.RU, во сне к нему пришел шаман и сказал: если не отрежет ногу — не выживет. Александр решил прислушаться к совету и решил сам себе отрезать ногу. Терять ему было уже нечего. Более того, родственники бойца были шаманами, поэтому он посчитал это знаком свыше.

Александр считает, что именно следование совету из сна помогло ему выжить.

Группа раненых военных успешно прошла минное поле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

История бойца по имени Роман с позывным «За ленточкой» стала популярна в соцсетях. Он поделился историей, где рассказал о череде чудесных событий, которые он наблюдал на фронте.

Роман — человек верующий. Чтобы набраться моральных сил, он каждый день читал 26-й, 50-й и 90-й псалмы, молитву «Богородице Дево, радуйся». Также он рассказал, что несколько раз оставался в живых там, где шансов, казалось бы, нет.

Один из самых удивительных случаев произошел при смене позиций. Солдат перед выездом окропил святой водой своих боевых товарищей и прочитал молитву.

Однако по пути их автомобиль подорвался на мине. Так как в машине было огромное количество боеприпасов, то взрыв должен был быть очень сильным, и выжить тут нет никаких шансов. Но всего этого не произошло. Даже ящики с гранатами остались целыми. Все военные, которые ехали в машине, также остались живы, но получили ранения.

Бойцам пришлось идти по минному полю, чтобы выбраться. Роман шел впереди всех и шепотом молился Святителю Николаю. Казалось, что преодолеть этот путь — невыполнимая задача, особенно когда есть много раненных. Но каким-то чудом к утру группе удалось успешно выбраться до укрытия. Как рассказал Роман, первым, кого он увидел в свете рассвета там, была икона Николая Чудотворца — он смотрел на бойца с иконы.

После этого всех бойцов под обстрелом успешно эвакуировали. Эту историю Роман записал в больнице и рассказал полковому священнику Виктору Гужве.

Российский военный попал в плен и убедил боевиков ВСУ сдаться

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

В 2024 году интернет поразила история бойца с позывным Сорока, который попал в плен к украинцам, но в итоге убедил их самих сдаться. Об этом он рассказал проекту WarGonzo в Telegram-канале.

«Шли на штурм. Я получил ранение со сброса, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться. (…) Запрыгнул в подвал», — сказал он.

Однако там его ждала засада. Оказалось, что там были боевики ВСУ. Они сразу же направили на нашего военного оружие. После Сороки в подвал запрыгнул его сослуживец с позывным Золотой. В него украинцы выстрелили, но тот выжил.

Сорока от ранения потерял сознание. Очнулся он в подвале, а рядом с ним стояли семь боевиков. Они планировали сдать его вместе с сослуживцем командованию.

Для этого трое украинских солдат отправились на поиски потерянной рации. В итоге эту группу бойцов ВСУ обстреляли другие украинские боевики по ошибке.

«Мы остались вдвоем, плюс четверо украинцев», — продолжил Сорока.

Ситуация была интересной. Российских солдат спасло то, что боевики были открыты к диалогу и являлись обычными мобилизованными.

Во время разговора Сорока смог их убедить, чтобы они сдались. Российский штурмовик сразу понял, что они не горят желанием воевать. Как отметил российский боец, его противники боялись, что их расстреляют русские. Однако он обещал им полную целостность и сохранность. Сорока сдержал свое слово.

Штурмовик-доброволец десять дней притворялся мертвым среди украинцев

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

О спасении 29-летнего бойца из Кемеровской области с позывным Кузбасс рассказывал RT. Осенью 2024 года солдат во время выполнения боевого задания вместе с сослуживцами попал в окружение на Курском направлении.

Вражеские дроны-разведчики обнаружили их группу и атаковали, скидывая кассетные и минометные боеприпасы.

В результате атаки все его товарищи погибли, среди выживших остался только Кузбасс. Он получил контузию. Когда украинские боевики проводили зачистку, то посчитали его мертвым — это было настоящим везением.

«В первый день украинцы проводили зачистку, прошли мимо меня в двух-трех метрах. Но не тронули, посчитали за «двухсотого», — вспоминал Кузбасс.

Однако это было лишь началом испытаний. Дальше было тяжелее: на протяжении десяти дней ему предстояло притворяться мертвым, так как выйти из окружения не представлялось возможным, повсюду разгуливали украинские боевики и регулярно патрулировали местность.

«Я сейчас вспоминаю, что пережил и как мне повезло. Бог уберег, все товарищи на моих глазах погибли, а меня маленько в голову тряхнуло», — вспоминает молодой человек.

На второй день и вовсе рядом с Кузбассом упала граната, но разрыва не было. Это было второе невиданное везение за два дня. По словам Кузбасса, после этого он обрел силу духа, собрал свои силы в кулак и четко принял решение выжить.

«Я сам себя подбадривал. Понимал, как мне повезло, что я дышу и этот шанс нельзя упустить. Помогали мысли о семье. Я им обещал вернуться», — добавляет он.

Тем не менее спрятаться от ВСУ не было никакой возможности. Кузбасс наблюдал за всеми аккуратно в положении лежа. Только ночью боец мог менять положение и хоть как-то шевелиться. В этот период он доставал остатки еды из своего рюкзака и вещей своих погибших сослуживцев, которые лежали все это время рядом. Воду Кузбасс пил из лужи.

Парень понимал, что так долго продолжаться не может, так как рано или поздно его найдут, и еда скоро закончится. Кроме того, у бойца от холода стали сильно болеть ноги, а голова гудела.

К счастью для Кузбасса, на пятый день украинцы стали реже посещать местность, где он находился. Это дало ему возможность связаться со своим подразделением.

Он нашел рацию и пауэрбанк для ее подзарядки, но только на девятые сутки он смог выйти на связь. Сослуживцы дали ему координаты, чтобы он мог ориентироваться на местности. Кузбасс решил выдвинуться в путь той же ночью до точки эвакуации. Рация по пути разрядилась, остался лишь телефон.

Всю дорогу он укрывался от «птиц» — так военные называют дроны. Был сильный ветер, холод, пошел снег. В общей сложности весь путь у него занял десять часов. Кузбасс успешно добрался до пункта назначения, где попал в руки медиков. После этого парень мало что помнит. Пришел в себя он уже в госпитале.