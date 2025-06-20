В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку

Ее разместили в школе, где учился журналист.

О чести, храбрости и долге говорили сегодня в Крыму на открытии памятной таблички погибшему в зоне СВО корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.

Мероприятие прошло в школе, где Саша учился. Его родители признались, что церемония для них хоть и тяжелая, но необходимая.

На днях им передали Орден Мужества, который был присвоен сыну посмертно. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в марте при обстреле со стороны украинских боевиков.