В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
В Крыму открыли памятную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
Фото, видео: 5-tv.ru
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Ее разместили в школе, где учился журналист.
О чести, храбрости и долге говорили сегодня в Крыму на открытии памятной таблички погибшему в зоне СВО корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.
Мероприятие прошло в школе, где Саша учился. Его родители признались, что церемония для них хоть и тяжелая, но необходимая.
На днях им передали Орден Мужества, который был присвоен сыну посмертно. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в марте при обстреле со стороны украинских боевиков.
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