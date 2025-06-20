В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку

Эфирная новость 24 0

В Крыму открыли памятную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Ее разместили в школе, где учился журналист.

О чести, храбрости и долге говорили сегодня в Крыму на открытии памятной таблички погибшему в зоне СВО корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку.

Мероприятие прошло в школе, где Саша учился. Его родители признались, что церемония для них хоть и тяжелая, но необходимая.

На днях им передали Орден Мужества, который был присвоен сыну посмертно. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в марте при обстреле со стороны украинских боевиков.

Тема:
Спецоперация
19 июн
Икона, шаман и пророческий сон: невероятные истории выживания бойцов РФ на СВО
19 июн
Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 июн
Штурмовики отрабатывают тактику прорыва укрепленных позиций ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 июн
Чтобы поставить точку: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
18 июн
«Это ответственность»: Бетин о подготовке военных по программе «Время героев»
18 июн
Помеха для дронов: ВС РФ начали защищать танки с помощью «дредов»
18 июн
Как работают связисты артиллерийских бригад. Лучшее видео из зоны СВО
18 июн
Российские СУ-25 ударили по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 июн
Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 июн
Бойцы группировки «Запад» ведут охоту на вражеские танки
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:08
Le Monde: боевики Третьей штурмовой бригады ВСУ проходили обучение в Европе
2:50
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
2:30
Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
2:08
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
1:46
Ракета Starship взорвалась перед запуском
1:26
Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира

Сейчас читают

Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025