ЦАХАЛ: Война с Ираном может приобрести затяжной характер
В Армии обороны Израиля обратили внимание на успехи боевых операций.
Фото: Reuters/CHEN KALIFA
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Израиль готовится к длительному противостоянию с Ираном, операция еврейского государства может приобрести затяжной характер. С таким заявлением выступил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, его слова передает Financial Times.
«Хотя мы добились значительных успехов, впереди у нас еще трудные дни. Мы находимся в переломный момент, когда необходимо устранить экзистенциальную угрозу, — подчеркнул офицер.
По словам главы генштаба, продолжать удары придется даже несмотря на ряд успешных атак на ракетную инфраструктуру Исламской республики и ликвидацию части военного руководства страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тель-Авиве повреждены дома, больница и фондовая биржа. Иран запустил по Израилю еще более 60 ракет.
Военное командование Исламской республики заявило, что мишенью была расположенная в том районе штаб-квартира военной разведки Израиля, все удары были высокоточными.
В свою очередь, ЦАХАЛ возобновил атаки на иранские заводы, где производят ракеты и комплектующие к ним. Также израильское командование сообщило об ударах по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.
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