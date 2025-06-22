«Время для мира»: Трамп заявил об успешных ударах США по Ирану

Целями стали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вооруженные силы США нанесли успешные удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом в социальной сети X (бывш. Twitter) сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — заявил политик.

Также Трамп отметил, что на Фордо был сброшен полный боезапас бомб. Несмотря на эти действия, Трамп заявил, что сейчас настало время для мира.

Израиль начал массированную атаку против Ирана в ночь на 13 июня. Операция получила кодовое название «Восходящий лев». Ее основная цель — поражение ядерных объектов Исламской Республики. От израильских ударов погибли ключевые военные фигуры страны, а также ряд ученых. Сообщается о сотнях пострадавших мирных жителей.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

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