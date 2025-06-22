Вэнс: перекрытие Ормузского пролива обернется гибелью экономики Ирана
Ранее США присоединились к конфликту на Ближнем Востоке на стороне Израиля.
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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Если перекрытие Ормузского пролива осуществится, то это может привести к гибели экономики Ирана. Такое мнение высказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
«Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством», — поделился политик.
Помимо этого, Вэнс посоветовал Ирану оставить боевые удары США по его территории безответными. По словам вице-президента, решение об атаках в сторону Штатов будет «самым глупым» и «катастрофически ошибочным».
В заявлениях Вэнса прозвучало и то, что США хотят мира, но для этого есть условие — отсутствие у Исламской Республики ядерной программы. Также политик уточнил, что не Штаты уничтожили дипломатические отношения между странами. По его словам, в этой ситуации виноват Иран.
В ночь на 13 июня Израиль нанес по Исламской Республике боевые удары. Это произошло накануне шестого раунда переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Вечером того же дня Исламская Республика ответила атаками по противнику. 22 июня поступила информация, что Штаты присоединились к конфликту на Ближнем Востоке на стороне Израиля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пентагоне заявили об уничтожении ядерной программы Ирана.
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